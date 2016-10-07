Из-за урагана "Мэтью" на Гаити погибли сотни людей
По меньшей мере 283 человека стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити.
Об этом сообщает BBC.
Число пострадавших в стране продолжает расти, в то же самое время власти пытаются восстановить связь с пострадавшими от урагана районами.
В одном лишь городе Рош-а-Бато на юге страны погибли 50 человек.
В городе Жереми на юго-западе страны разрушены около 80% зданий. В провинции Суд повреждены 30 тысяч домов.
По данным ООН, около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.
Уровень опасности урагана был снова повышен до четвертой категории из пяти возможных, в настоящее время шторм движется к Флориде.
Столь сильный ураган не приближался к берегам Флориды с 2004 года.
Из-за приближения урагана президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Флорида.