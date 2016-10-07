Из-за урагана "Мэтью" на Гаити погибли сотни людей

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Пятница, 7 октября 2016, 06:28

По меньшей мере 283 человека стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити.

Об этом сообщает BBC.

Число пострадавших в стране продолжает расти, в то же самое время власти пытаются восстановить связь с пострадавшими от урагана районами.

В одном лишь городе Рош-а-Бато на юге страны погибли 50 человек.

В городе Жереми на юго-западе страны разрушены около 80% зданий. В провинции Суд повреждены 30 тысяч домов.

Жереми
Жереми
REUTERS

По данным ООН, около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.

Уровень опасности урагана был снова повышен до четвертой категории из пяти возможных, в настоящее время шторм движется к Флориде.

Столь сильный ураган не приближался к берегам Флориды с 2004 года.

Из-за приближения урагана президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Флорида.

Темы: стихийное бедствие
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