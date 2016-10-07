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В США во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за урагана

Пятница, 7 октября 2016, 03:46

Президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за приближения урагана "Мэтью", который уже привел к гибели не менее 140 человек в бассейне Карибского моря, из них 136 человек на Гаити.

Об этом пишет Радио Свобода.

Накануне приближения урагана в трех штатах на восточном атлантическом побережье США – Флориде, Джорджии и Южной Каролине – издали приказы о принудительной эвакуации, касающиеся более двух миллионов человек.

Между тем Национальный центр ураганов в США повысил категорию урагана "Мэтью" до четвертой. Это вторая самая высокая категория, к которой причисляют ураганы со скоростью ветра до 251 километр в час. Этот ураган называют самым мощным в Атлантике с 2007 года.

По прогнозам синоптиков, он достигнет территории США вечером в четверг по местному времени и пройдет с юга на север вдоль всего атлантического побережья Флориды и далее по побережьям Джорджии и Южной Каролины.

Темы: СШАстихийное бедствие
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