Экс-"беркутовец": патроны со свинцовыми пулями привозили спецмашины

Экс-"беркутовец" Владимир Шаповалов рассказал, что патроны со свинцовой картечью, которыми спецназовцы стреляли по евромайдановцах в феврале 2014 года, привозили специальные машины.



Важные показания обвиняемого в преступлениях против Евромайдана, которые дал показания против "своих", публикует в пятницу 5 канал.



"Под Октябрьский дворец вечером привозили патроны. А за сутки до этих событий, когда мы стояли возле Кабинета министров, приезжала машина та же. Это было 17 февраля. Лукаш (командир спецподразделения - ред.) собрал личный состав из форта и туда к этой машине повел", - сказал на заседании суда Шаповалов.



Он подтвердил, что понимал, что 17 февраля выдавались патроны со свинцовой картечью. Командиру Лукашу также это было известно.



На вопрос, составлялись ли какие-либо документы о выдаче указанных патронов, Шаповалов сказал следующее:



"Я по крайней мере не видел. Насыпали и все. Я такого факта не знаю. По состоянию на 18-е число помповые ружья имели примерно 12-15 человек".



Экс-"беркутовец" подтвердил, что члены его подразделения осуществляли выстрелы в сторону митингующих из указанных помповых ружей.



О событиях в Крепостном переулке, где спецназовцы зверски избили активистов, Шаповалов сообщил следующее:



"По Крепостном переулку во время событий... была группа там людей митингующих, по которым сотрудниками правоохранительных органов применялась физическая сила. Кто стоял, кто на земле сидел, и сотрудники применяли к ним спецсредства-палки. Людей 5-7 сидело. Работников возле них было ну, я не знаю... больше, чем пострадавших".



Шаповалов отметил, что находился на расстоянии 10 метров от указанных событий.



"Я бы мог остановить их, но не сделал этого из-за того, что там по знакам различия находились другие подразделения. Они могли просто не послушать", – отметил он.



Спецназовец также сообщил о случаях, когда "Беркуту" выдавались не задокументированные деньги, которые не фигурировали в ведомостях.



"Было приурочено ко Дню милиции, Дню "Беркута", вроде на Новый год. Лукаш выдавал по полторы тысячи гривен... Ничего не объяснял. Сказал, такая команда поступила", – отметил он.



На вопрос, была ли необходимость 18-го февраля на улице Институтской, Крепостном переулке в применении помповых ружей, резиновых дубинок, гранат относительно митингующих, Шаповалов отметил следующее:



"Как сказать... Там личный состав применил спецсредства без привязанности к ситуации".



Шаповалов объяснил, почему не остановил своих коллег:



"... думали, что Лукаш всех нас отдаст под трибунал. Был разговор, "все делаем как я скажу, а кто не делает, после приезда в Харьков будем разбираться".



Он отметил, что сожалеет о своих действиях и попросил прощения за свои действия.



Как известно, экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.



Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки.



После его показаний в Генпрокуратуре сообщили о задержании части экс-"беркутовцев", которых назвал подозреваемый спецназовец, по другим информация проверяется.