"Самопомич" требует ответа Порошенко и дело за соглашение о разведении

Парламентская фракция "Самопомич" требует от президента Петра Порошенко объяснить, кто и на каком основании подписал 21 сентября в Минске рамочное соглашение о разведении войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Фракция также просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело за эти действия, заявил с трибуны Верховной Рады депутат Семен Семенченко, стоя в окружении коллег.

"Фракция "Самопомич" обращается к президенту с вопросами: "Какие законно назначенные или законно избранные должностные лица Украинской державы подписали рамочное соглашение об отводе войск? Какими положениями Конституции или законов Украины руководствовались эти лица? Кто и на основании каких документов наделил их полномочиями подписания подобных решений от имени государства?", – заявил он.

"Кто и на каком основании дал команду украинским вооруженным силам выполнять эти договоренности и оставлять нашу украинскую землю?", – сказал Семенченко.

"Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении преступления по статьям 353 "самовольное присвоение властных полномочий" и 110-й "умышленное действие, совершенное с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины", – заявил он.

Семенченко отметил, что жители Золотого, Станицы Луганской и Петровского и их соседи из прифронтовых территорий "на протяжении последних дней выходят с протестами против отвода наших украинских войск".

"Они боятся, что после выхода защитников Украины эти территории и их населенные пункты займут российские наемники, а проукраинских жителей этих территорий ожидает жестокая расправа со стороны российских боевиков", – объяснил депутат.

"Подобные опасения высказываются так же представителями органов власти. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации заявил, что выполнения подобных соглашений приведет к потере контроля Украины над Станицей Луганской. Представители Главного управления разведки Минобороны неоднократно в течение года заявляли, что российские наемники осуществляют ползущий захват "буферной" серой зоны и готовят новые захваты", – напомнил он.

Семенченко отметил, что и через 2 года после первых Минских соглашений не известно, кто являлся субъектом переговоров о предоставлении "зеленого коридора", в котором после Иловайска были расстреляны тысячи наших военных.

"Мы не знаем, кто являлся инициатором мониторинговых миссий совместно с российскими военными в Дебальцево. Мы знаем одно: это закончилось тем, что сейчас эти территории тоже оккупированы, а Украина потеряла около 5 тысяч квадратных километров территории", – сказал он.

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Алена Рощенко, УП