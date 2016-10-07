В Кремле решили, как отреагируют на введение виз для россиян

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Пятница, 7 октября 2016, 17:13

В Кремле обещают, в случае введения Украиной визового режима с РФ отреагировать с учетом интересов России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей, и если будет введен визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена, и российская сторона примет те решения, которые сочтет необходимыми в своих интересах", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что "пока не стал бы анонсировать, какие именно (будут решения - ред.)".

Сейчас россияне должны въезжать на Украину по заграничным паспортам, граждане Украины могут ездить по внутренним паспортам.

Как известно, Верховная Рада должна в четверг рассмотреть проект постановления 4030 о "обращение в Кабинет Министров Украины о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".

Однако голосование не состоялось.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

После задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Темы: Росcия визы
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Комментарии — 6
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IP: 85.238.103.---MM207.10.2016 17:51
Potting Soil:
"Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами,"......... А що це за "на Україну?" Скільки можна вже ТУПО перекладати ? У вас там що одні орки працюють? Перейментуйте вже газету на Московская Правда чи Путінскій Вєстнік, так точніше буде. І нехай вже з російської, так ні - саме з орковської, бо "НА Україні". Третій рік війни, нагадую йде. Так зводить з розуму отаке читати під назвою "Українська" хоч бери кулемета і йди вас там всіх стріляй
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IP: 50.70.246.---Potting Soil07.10.2016 17:41
"Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами,"......... А що це за "на Україну?" Скільки можна вже ТУПО перекладати ? У вас там що одні орки працюють? Перейментуйте вже газету на Московская Правда чи Путінскій Вєстнік, так точніше буде. І нехай вже з російської, так ні - саме з орковської, бо "НА Україні". Третій рік війни, нагадую йде. Так зводить з розуму отаке читати під назвою "Українська" хоч бери кулемета і йди вас там всіх стріляй
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:32
Про візовий режим із РФ. На просторах Мордору діють і грають по тамбовських правилах. Того, хто відбився від вовчої зграї, просто пожирають, як слабого. Тому будуть нас далі "жерти і нівелювати" руками білоруськими партизан. Не відчепляться, НАВІТЬ ЯКЩО ЗАКРИЄМО КОРДОН. Поки не вступимо до НАТО.
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:29
На просторах Мордору діють і грають по тамбовських правилах. Того хто відбився від вовчої зграї просто пожирають, як слабого. Тому будуть нас далі "жерти і нівелювати" руками білоруськими партизан. Не відчепляться поки не вступимо до НАТО
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IP: 95.132.23.---kerubino07.10.2016 17:29
Ніхто не веде візу з Рашею ,цьому не зацікавлені ні президент ,ні оліфгархи ,бо вони мають бізнес в Росіі і ім плювати ,що украіна в стані війни з ордою ,для них це АТО з незрозумілим статусом і не треба прикриватись людьми ,бо видно як дбають про народ .
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