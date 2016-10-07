Путинских адмирала и генерала будут судить в Украине заочно

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Пятница, 7 октября 2016, 22:30

Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирала Александра Федотенкова и начальника Береговых войск ЧФ РФ генерал-майора Александра Острикова.

Об этом сообщает ГПУ.

Их обвиняют в нарушении территориальной целостности Украины и подстрекательстве украинских военных к госизмене.

"Досудебным расследованием установлено, что Федотенков А.Н. и Остриков А.Л. в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершивших умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, склоняли военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены и способствовали ведению агрессивной войны против Украины", - заявляют в ГПУ.

Они объявлены в государственный розыск, предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об их аресте.

После необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительные акты по Острикову и Федотенкову передадут в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

В ГПУ отметили, что россиянам грозит пожизненное.

Украинская правда

Темы: ЧФ России
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