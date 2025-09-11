Спецназ поразил корабль оккупантов под Новороссийском – ГУР

Главное управление разведки заявило, что 10 сентября его спецназ выследил и успешно поразил дорогостоящий корабль Черноморского флота России под Новороссийском.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведка: "Точный удар мастера ГУР МО Украины нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля. В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт".

Детали: Отмечается, что в момент атаки вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где сейчас россияне "прописали" остатки своего Черноморского флота.

Поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость около 60 миллионов долларов. Всего в России есть четыре таких судна.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Он может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.