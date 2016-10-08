Найем: Украине навязывают жестокие условия "Минска"

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Украине навязывают жестокие и циничные условия Минских соглашений, которые могут привести к массовым протестам и провокациям в стране.

Об этом он написал на странице в Facebook в пятницу, 7 октября.

"Украине предлагают начать выполнение политической части Минских соглашений при более чем странной конфигурации мер и шагов по обеспечению безопасности", - отметил Найем.

В частности, по его словам, предлагается начать рассмотрение, а также принять закон о выборах на оккупированных территориях, а также изменения в Конституцию сразу после отведения войск на двухкилометровую зону.

Найем подчеркнул, что в предлагаемом варианте нет пункта о выводе российских военной техники и войск.

При этом силы ВСУ предлагается "убрать" в казармы, а технику боевиков поместить в охраняемые склады, но не вывести.

Также в условиях нет ни слова о контроле над границей ни украинскими войсками, ни миссией ОБСЕ.

"Дополнительным условием, конечно же, является перемирие. Но при этом - никаких гарантий соблюдения перемирия, и ни слова о последствиях для агрессора в случае, если это перемирие будет нарушено", - написал нардеп.

Найем подчеркнул, что "на сегодняшний день попытка продавить через парламент изменения в Конституцию и закон о выборах на оккупированных территориях без гарантий безопасности может привести к протестам, провокациям, общественному противостоянию, которые, так или иначе делегитимизируют парламент Украины и президента Петра Порошенко".

По мнению нардепа, нужно либо признать провал Минских соглашений по вине России, либо искать альтернативу.

При этом кто именно навязывает Украине такие условия "Минска" народный депутат не сообщил.