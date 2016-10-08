Саакашвили заявил, что никуда с "поля боя" Украины не уедет

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Суббота, 8 октября 2016, 12:31

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что независимо от результатов выборов в Грузии он не покинет Украину.

Об этом губернатор Одесской области заявил на своей странице в Facebook.

"Вижу, что многие ждут результатов грузинских выборов в надежде отправить меня обратно в Грузию. Таких я хочу разочаровать - независимо от результатов выборов в Грузии, я не оставлю поле битвы и буду до конца бороться за настоящие изменения и смену политического класса в стране моего гражданства ", - заявил он.

Как известно, 8 октября в Грузии проходят парламентские выборы, участие в которых принимает основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" и жена Саакашвили Сандра Руловс, которая баллотируется в мажоритарные депутаты.

Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться в Грузию. Также Саакашвили отмечал, что на должность главы МВД Грузии видит нынешнюю главу Нацполиции Украины доме Деканоидзе.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Грузия виборы
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