Миссия ОБСЕ заявляет о трудностях с наблюдением в районе Золотого

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Суббота, 8 октября 2016, 13:57

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет об ограниченном доступе к участку разведения сторон Первомайск/Золотое в субботу.

Об этом СММ сообщает на своей странице в Twitter.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ к участку разведения Первомайск/Золотое. ВСУ и "ЛНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что СММ готова вести наблюдение, но нужен доступ.

"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования", - заявили в миссии.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

В миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территорий.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. 

7 октября мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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