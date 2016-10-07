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ОБСЕ подтвердила успешное разведение войск возле Петровского

Пятница, 7 октября 2016, 13:51

Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Украины в сфере безопасности подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Синхронное разведения военных возле Петровского завершено. СММ ОБСЕ проверила и подтвердила. Для круглосуточного контроля остается группа украинских офицеров с СЦКК, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - написал он.

"Для скептиков и критиков попытки синхронного разведения сообщаю: за время работы над участками по разведению у Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий. Это что касается критериев оценки этой работы", - добавил он .

Как известно, синхронное разведения военных в районе Петровского началось в пятницу в 11:00.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжают фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. 

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

При этом в миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территорий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕАТОМинские соглашения
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