В МИД РФ посоветовали США бороться с европейскими политиками

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Суббота, 8 октября 2016, 14:44

Обвинения США в причастности России к организации хакерских атак не подкреплены конкретными фактами.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябков, размещенном на сайте МИД РФ.

опубликованном 7 октября совместном заявлении директора по вопросам национальной разведки США и министра внутренней безопасности этой страны содержится серия не подкрепленных конкретными фактами обвинений в причастности российской стороны к организации якобы имевших место хакерских атак на американские политические институты и физических лиц", - отметил Рябков.

По его словам, в заявлении повторяются тиражируемые уже не первую неделю утверждения о причастности России к разглашению переписки американских граждан, попыткам взлома серверов и т.п.

"Дошло до измышлений, будто подобные технологии ранее использовались Москвой "в Европе и Евразии для оказания влияния на общественное мнение", - сказал Рябков.

По его словам, "доказательная база столь серьезных обвинений начисто отсутствует".

"Она у Администрации США либо вообще не складывается, либо придумана теми, кто сейчас в Вашингтоне выполняет очевидный политический заказ, продолжая нагнетать беспрецедентную антироссийскую истерию", - отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что с ноября прошлого года Россия предлагала Администрации США провести двусторонние консультации по вопросам борьбы с противоправными действиями в киберпространстве, однако согласия до сих пор не получила.

"Нагнетание эмоций по поводу "русских хакеров" используется в США в предвыборной борьбе, причем действующая Администрация, участвуя в этой борьбе, не гнушается грязных приемов", - отметил Рябков.

"Наши недруги продолжают попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США. Однако при этом полностью закрывают глаза на массированное, с использованием всего арсенала средств массовой информации, вмешательство в американскую предвыборную кампанию со стороны европейских политиков разного калибра. Некоторые западноевропейские деятели, похоже, вознамерились собственными усилиями повлиять на предвыборную расстановку сил в американском обществе", - считает замглавы МИД РФ.

Он рекомендовал американским силовикам и правоохранителям больше обращать внимание на эти "вопиющие факты".

Темы: США Росcия
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