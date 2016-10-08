РФ назвала "ерундой" обвинения США в хакерских атаках
Суббота, 8 октября 2016, 04:41
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций.
Об этом он заявил в комментарии российскому "Интерфаксу".
Песков также сообщил, что сайт Кремля подвергается хакерским нападениям, фиксирующимся с территории США.
"Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ)", - сказал он.
Ранее США официально обвинили Россию в организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.