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РФ назвала "ерундой" обвинения США в хакерских атаках

Суббота, 8 октября 2016, 04:41

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций.

Об этом он заявил в комментарии российскому "Интерфаксу".

Песков также сообщил, что сайт Кремля подвергается хакерским нападениям, фиксирующимся с территории США.

"Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ)", - сказал он.

Ранее США официально обвинили Россию в организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.

Темы: СШАРосcия
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