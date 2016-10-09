Беларусь намерена отказаться от российской нефти
Беларусь намерена договориться о поставках иранской нефти транзитом через территорию Украины.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет DW.com.
По его словам, экспорт иранского топлива должен стать альтернативой российской нефти.
"Мы ведем переговоры с Ираном, который просто мечется в поисках, куда поставить нефть. Мы договорились, сегодня загруженный танкер идет в Одессу, и начнем поставлять через Украину на Мозырский нефтеперерабатывающий завод", - сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси рассказал о планах вернуться к строительству нефтепровода из стран Балтии.
Ранее Минск увеличил в полтора раз тарифы на транспортировку российской нефти в Европу через свою территорию по магистральным трубопроводам. Конфликт Москвы и Минска о поставках газа и нефти длится уже несколько месяцев.
Александр Лукашенко обвиняет Россию в давлении, представители российского Минэнерго, в свою очередь, заявляют, что Минск не хочет платить за газ и поставлять в Россию нефтепродукты, как это предписывает соответствующее соглашение. В связи с этим в третьем и четвертом квартале поставки нефти из России в Беларусь сокращены почти на 40 процентов.