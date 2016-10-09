Черновецкий не прошел во второй тур на округе в Грузии

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Воскресенье, 9 октября 2016, 11:54

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий не вышел во второй тур на парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщил народный депутат от БПП, экс-председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook.

"Для тех, кого интересует грузинская судьба Леонида Черновецкого. Он набрал в округе 11% и не выходит во второй тур. Первое место занял кандидат от "Грузинской мечты" - 40%, от "Национального движения" - 24%", - написал он.

Черненко является наблюдателем на выборах в Грузии в составе украинской парламентской делегации в международной миссии ГУАМ.

Черновецкий баллотировался в парламент Грузии в качестве кандидата в мажоритарные депутаты от Кобулетский района Аджарии, где он постоянно проживает в течение последних пяти лет.

Украинская правда

Темы: Черновецкий Грузия
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Комментарии — 1
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IP: 94.244.50.---CreativeLady09.10.2016 12:12
Воно і там роздавало гречку?
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