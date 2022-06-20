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Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов "признать" ОРДЛО

Мазуренко Алена Понедельник, 20 июня 2022, 19:00
фото: ФБ Черновецкого

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов на своей странице в Facebook признать границы оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч.1 ст.110 УКУ)".

Детали: Сообщается, что на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины Черновецкий в "Facebook" разместил публикацию о "необходимости" признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Судебная лингвистическая экспертиза решила, что эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и госграницы Украины.

Предыстория:

  • Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 год. Сейчас живет за границей.
  • 14 июля 2017 года бывшему столичному городскому голове Черновецкому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.
  • Правоохранители осуществляли досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

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Темы: ЧерновецкийОфис генпрокурора
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