В США разгорается скандал вокруг сексистских высказываний Трампа

В США разгорелся скандал вокруг сексистских высказываний кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как известно, газета The Washington Post опубликовала видеозапись пошлой беседы Трампа с шоуменом Билли Бушем.

В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты США в весьма раскованной манере признается, что "пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него не получилось".

Американский политикум возмутился такими высказываниями Трампа.

Так, известный американский актер, бывший губернатор Калифорнии, влиятельный республиканец Арнольд Шварценеггер на своей странице в Facebook заявил, что не поддержит кандидата в президенты от своей партии Дональда Трампа. Шварценеггер отметил, что не будет голосовать за республиканца впервые с 1983 года, когда получил гражданство США.

По словам политика, он поддерживал республиканцев еще с 1968 года, когда переехал в США.

Ведь, подчеркнул Шварценеггер, быть американцем гораздо важнее, чем быть республиканцем.

"Так что я бы сегодня напомнил моим товарищам-республиканцам, не только приемлемо выбирать в пользу своей страны в противовес вашей партии, но это и ваша обязанность", - заявил Шварценеггер.

С резкой критикой такого поведения Трампа выступил и вице-президент США Джо Байден.

"Эти слова унизительны. Такое поведение является злоупотреблением властью. Это не просто бесстыдно, это - сексуальное насилие", - написал Байден в своем Twitter.

The words are demeaning. Such behavior is an abuse of power. It’s not lewd. It’s sexual assault. –Joe