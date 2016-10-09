Климкин о России: могут потребоваться более жесткие меры, чем визовый режим

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Воскресенье, 9 октября 2016, 22:53

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что Украине придется принять в отношении России "более жесткие меры", чем визовый режим.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире канала "112 Украина", комментируя вопрос о возможности введения визового режима с Россией.

"Я на самом деле никогда не выступал против. Но и вопрос поставлен неверно. Вопрос не в том, визовый режим или не визовый режим. Я, например, не исключаю, что нам потребуются более жесткие меры, чем визовый режим", - сказал Климкин.

"Вопрос в том, что это нам даст, как мы это сделаем, в какие сроки, как это будет влиять на наших граждан в оккупированном Крыму, наших граждан, которые находятся в России", - отметил министр.

Он напомнил, что в России находятся миллионы украинцев.

"Мы понимаем, что Россия сразу начнет бешеную кампанию, будет усложнять получение виз, будет предлагать гражданство, предлагать многие вещи", - предположил Климкин.

Также, по его словам, при введении визового режима России понадобится больше консульств в Украине для выдачи виз.

"А нужно ли нам вообще больше российских консульских представительств? У меня в этом не просто большое сомнение, мой ответ - нет", - сказал Климкин.

Украинская правда

Темы: Климкин Росcия визы
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