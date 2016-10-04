В Раде найдутся голоса для введения визового режима с РФ - Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает, что парламент поддержит введение визового режима между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он заявил в эфире телеканала "ICTV" в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть основания выйти на результативное голосование… есть основание в Верховной Раде Украины найти большинство", - сказал он.

Спикер отметил, что по данному вопросу проведет консультации с лидерами фракций, после чего в четверг, 6 октября, Верховная Рада сможет рассмотреть проект постановления о введении визового режима с Россией.

В понедельник, 3 октября, на согласительном совете Андрей Парубий заявил, что Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян.