В Раде нет согласия по поводу виз с Россией

Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.



Об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба партии.



"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Есть несколько причин для этого", – отметил он.

"Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", – говорит Гончаренко.



По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.



"Следовательно, будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", – подчеркнул парламентарий.

В "Народном фронте" планируют голосовать за отмену безвиза с Россией.

В комментарии "Украинской правде" депутат Светлана Войцеховская отметила: "Если он (визовый режим - ред.) будет стоять на повестке дня, то, конечно, проголосуем. Мы же инициаторы".

В свою очередь фракция "Самопомич" в Верховной Раде выступает за введение визового режима с Россией.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Олег Березюк, передают "Українські новини".

"Мы будем поддерживать", – сказал он, отвечая на вопрос о позиции фракции касательно введения визового режима.

Березюк также сообщил, что не считает подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России.

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде также выступает за визы с Россией.

"Наша фракция единогласно поддержит такое решение", заявил глава фракции Олег Ляшко.

Он отметил, что считает оправданным разрыв дипломатических отношений с Россией перед введением визового режима.

"Батькивщина" в четверг также обнародовала свою позицию: фракция будет поддерживать проект постановления об отмене безвизового режима с РФ.

Во фракции Оппозиционный блок ранее заявляли, что введение визового режима с Российской Федерацией ударит прежде всего по украинским заробитчанам, которые находятся в РФ.

Председатель фракции Юрий Бойко заявлял, что Оппоблок не поддерживает инициативу о введении визового режима с РФ и не будет голосовать за ее принятие.

Как известно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.



Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.



6 октября парламент должен рассмотреть рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Украинская правда