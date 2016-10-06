Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде нет согласия по поводу виз с Россией

Четверг, 6 октября 2016, 10:35
В Раде нет согласия по поводу виз с Россией

Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.

Об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба партии.

"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Есть несколько причин для этого", – отметил он.

"Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", – говорит Гончаренко.

По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.

"Следовательно, будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", – подчеркнул парламентарий.

В "Народном фронте" планируют голосовать за отмену безвиза с Россией.

В комментарии "Украинской правде" депутат Светлана Войцеховская отметила: "Если он (визовый режим - ред.) будет стоять на повестке дня, то, конечно, проголосуем. Мы же инициаторы".

В свою очередь фракция "Самопомич" в Верховной Раде выступает за введение визового режима с Россией.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Олег Березюк, передают "Українські новини".

"Мы будем поддерживать", – сказал он, отвечая на вопрос о позиции фракции касательно введения визового режима.

Березюк также сообщил, что не считает подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России.

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде также выступает за визы с Россией.

"Наша фракция единогласно поддержит такое решение", заявил глава фракции Олег Ляшко.

Он отметил, что считает оправданным разрыв дипломатических отношений с Россией перед введением визового режима.

"Батькивщина" в четверг также обнародовала свою позицию: фракция будет поддерживать проект постановления об отмене безвизового режима с РФ.

Во фракции Оппозиционный блок ранее заявляли, что введение визового режима с Российской Федерацией ударит прежде всего по украинским заробитчанам, которые находятся в РФ.

Председатель фракции Юрий Бойко заявлял, что Оппоблок не поддерживает инициативу о введении визового режима с РФ и не будет голосовать за ее принятие.

Как известно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.

6 октября парламент должен рассмотреть рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППРосcиявизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
Все новости...
Реклама: