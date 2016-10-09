Олланд назвал действия РФ в Сирии "военными преступлениями"

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Воскресенье, 9 октября 2016, 23:50

Действия РФ в Сирии "неприемлемы", из-за них население страны становится жертвой военных преступлений, которым будет дана соответствующая оценка в ходе международного расследования.

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд В интервью "Le Quotidien", пишет Bloomberg.

По словам главы Франции, он еще не решил, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда тот прибудет в Париж 19 октября.

Олланд отметил, что если бы встретился с Путиным, сказал ему о том, что действия РФ в Сирии в части помощи режиму Асада и предоставления ему поддержки военно-воздушных сил, неприемлемы и являются "губительными для имиджа России".

"Население там сегодня является жертвой военных преступлений, и эти действия будут оцениваться, в том числе Международным уголовным судом", - заявил Олланд.

Как известно, накануне на экстренном заседании Совбеза ООН Россия заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

Темы: Росcия Сирия война
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