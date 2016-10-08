Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

На экстренном заседании Совбеза ООН Российская Федерация заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам голосования.

При этом 11 членов СБ ООН поддержали резолюцию, 2 воздержались, а двое выступили против. Это пятое вето РФ по Сирии за последние 5 лет.

Вместе с тем, как сообщает представительство Украины при ООН, резолюция России по Сирии не набрала необходимого количества голосов: Украина и еще 8 государств голосовали против, 2 - воздержались, 4 поддержали.

В своем выступлении после голосования по резолюции Франции постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что ее поддержка Совбезом ООН могла бы предотвратить то, что может стать одной из наиболее серьезных гуманитарных трагедий современности.

"История будет привлекать к ответственности тех, кто не позволил СБ ООН выполнять свои обязанности. ... Если бы не российское вето, можно было бы спасти тысячи человеческих жизней. Преступления не должны оставаться безнаказанными, мир не должен жить при новой Сребренице, Руанде или Грозном", - отметил Ельченко.

Как известно, на заседании СБ ООН, которое созвано Россией, планировалось рассмотреть два проекта резолюций о полном запрете полетов военной авиации над Алеппо в Сирии.

Документ, который подготовила Франция, содержит призыв к РФ и США немедленно возобновить перемирие в Алеппо, часть населения которого оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Россия заявляла о неприемлемости такой резолюции и подготовила для рассмотрения свой проект резолюции.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН, проект резолюции по Сирии, который продвигает Москва, не содержит ни слова о прекращении авиаударов по гражданским кварталам Алеппо, которые наносят силы Асада и авиация РФ, вызывая массовые жертвы среди мирного населения.

Отмечалось, что российская сторона не провела консультации с другими членами Совета, которые не смогли внести свои предложения к ее проекту.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.