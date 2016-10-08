Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

Суббота, 8 октября 2016, 22:53
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

На экстренном заседании Совбеза ООН Российская Федерация заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам голосования. 

При этом 11 членов СБ ООН поддержали резолюцию, 2 воздержались, а двое выступили против. Это пятое вето РФ по Сирии за последние 5 лет.

Вместе с тем, как сообщает представительство Украины при ООН, резолюция России по Сирии не набрала необходимого количества голосов: Украина и еще 8 государств голосовали против, 2  - воздержались, 4 поддержали. 

В своем выступлении после голосования по резолюции Франции постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что ее поддержка Совбезом ООН могла бы предотвратить то, что может стать одной из наиболее серьезных гуманитарных трагедий современности.

"История будет привлекать к ответственности тех, кто не позволил СБ ООН выполнять свои обязанности. ... Если бы не российское вето, можно было бы спасти тысячи человеческих жизней. Преступления не должны оставаться безнаказанными, мир не должен жить при новой Сребренице, Руанде или Грозном", - отметил Ельченко.

Как известно, на заседании СБ ООН, которое созвано Россией, планировалось рассмотреть два проекта резолюций о полном запрете полетов военной авиации над Алеппо в Сирии.

Документ, который подготовила Франция, содержит призыв к РФ и США немедленно возобновить перемирие в Алеппо, часть населения которого оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Россия заявляла о неприемлемости такой резолюции и подготовила для рассмотрения свой проект резолюции.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН, проект резолюции по Сирии, который продвигает Москва, не содержит ни слова о прекращении авиаударов по гражданским кварталам Алеппо, которые наносят силы Асада и авиация РФ, вызывая массовые жертвы среди мирного населения.

Отмечалось, что российская сторона не провела консультации с другими членами Совета, которые не смогли внести свои предложения к ее проекту. 

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

Темы: ООНРосcияСириявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: