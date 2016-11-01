Дорога от Золотого к Первомайску заблокирована "чешскими ежами" - ОБСЕ

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Вторник, 1 ноября 2016, 10:38

29 и 30 октября наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала проведения мер по разведению сил и средств на всех трех участках, предусмотренных рамочным соглашением.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 30 октября, обнародованном на официальном сайте.

В ОБСЕ напоминают, что соглашением от 21 сентября вооруженные силы и вооруженные формирования должны изъять или оградить взрывоопасные предметы, а также обеспечить наблюдателям СММ безопасность и надежный доступ к участкам разведения сил и средств.

Эксперты ОБСЕ отмечают, что стороны пока не завершили выполнение этих задач на одной из трех участков разведения.

Так в отчете отмечено, что свобода передвижения миссии СММ ОБСЕ на участке разведения между подконтрольной правительству части города Золотое и оккупированным Первомайском остается ограниченной.

30 октября дорога с Золотого в Первомайск была заблокирована противотанковыми заграждениями ("чешскими ежами") и бетонными блоками.

29 октября на блокпосту, расположенном на южной окраине участка разведения в районе Золотого-Первомайска, член НЗФ "ЛНР" сообщил о том, что невозможно гарантировать безопасность наблюдателей на прилегающих полях и в других зонах на этом участке в сторону от главных дорог.

В связи с этим доступ миссии в этой местности было ограничено. Патруль миссии не смог проехать по дороге между подконтрольными правительству с. Екатериновка (64 км к западу от Луганска) и г. Попасная (69 км северо-западнее Луганска) из-за возможного наличия мин.

Наблюдатели связались с офицером ВСУ в СЦКК, который заявил, что доступ ограничен, и не помог обеспечению безопасности СММ, – заявляют эксперты ОБСЕ.

С неподконтрольной правительству стороны моста в Станице Луганской (16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели не смогли провести мониторинг в районе железнодорожного моста 29 и 30 октября из-за наличия на дороге предупредительных знаков о минной опасности и отсутствие гарантий безопасности.

На подконтрольной правительству стороне офицер ВСУ с СЦКК сообщил наблюдателям о том, что 30 октября разминирования и разведения сил не будут, отмечают в ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ Минские соглашения
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