Дорога от Золотого к Первомайску заблокирована "чешскими ежами" - ОБСЕ

29 и 30 октября наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала проведения мер по разведению сил и средств на всех трех участках, предусмотренных рамочным соглашением.



Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 30 октября, обнародованном на официальном сайте.



В ОБСЕ напоминают, что соглашением от 21 сентября вооруженные силы и вооруженные формирования должны изъять или оградить взрывоопасные предметы, а также обеспечить наблюдателям СММ безопасность и надежный доступ к участкам разведения сил и средств.



Эксперты ОБСЕ отмечают, что стороны пока не завершили выполнение этих задач на одной из трех участков разведения.



Так в отчете отмечено, что свобода передвижения миссии СММ ОБСЕ на участке разведения между подконтрольной правительству части города Золотое и оккупированным Первомайском остается ограниченной.



30 октября дорога с Золотого в Первомайск была заблокирована противотанковыми заграждениями ("чешскими ежами") и бетонными блоками.



29 октября на блокпосту, расположенном на южной окраине участка разведения в районе Золотого-Первомайска, член НЗФ "ЛНР" сообщил о том, что невозможно гарантировать безопасность наблюдателей на прилегающих полях и в других зонах на этом участке в сторону от главных дорог.



В связи с этим доступ миссии в этой местности было ограничено. Патруль миссии не смог проехать по дороге между подконтрольными правительству с. Екатериновка (64 км к западу от Луганска) и г. Попасная (69 км северо-западнее Луганска) из-за возможного наличия мин.



Наблюдатели связались с офицером ВСУ в СЦКК, который заявил, что доступ ограничен, и не помог обеспечению безопасности СММ, – заявляют эксперты ОБСЕ.



С неподконтрольной правительству стороны моста в Станице Луганской (16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели не смогли провести мониторинг в районе железнодорожного моста 29 и 30 октября из-за наличия на дороге предупредительных знаков о минной опасности и отсутствие гарантий безопасности.



На подконтрольной правительству стороне офицер ВСУ с СЦКК сообщил наблюдателям о том, что 30 октября разминирования и разведения сил не будут, отмечают в ОБСЕ.



Украинская правда