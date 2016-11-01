Парубий: Прекратите 5-минутки ненависти, нам еще 3 года работать

Глава Верховной Рады Парубий призывает народных депутатов к конструктивному поведению и работе.

Об этом он заявил во время заседания перед голосованием за проект постановления о повестке дня 5-й сессии Верховной Рады 8-го созыва и после укоров парламентариев коллегам относительно деклараций, благосостояний и повышения зарплат депутатам.

"Мы должны прекратить эти 5-минутки ненависти, происходящие у нас, прекратить самодискредитацию украинского парламента", – заявил Парубий.

Он подчеркнул, что парламент принял все антикоррупционные законы, создал Антикоррупционную прокуратуру и Антикоррупционное бюро, ввел электронные декларации – и к этому причастны все политсилы.

"Мы опередили на несколько порядков предыдущую систему. Может ли кто-то себе представить в российской Думе подобный закон и подобный процесс, когда подавали бы электронные декларации? Может ли кто-то себе представить такое в предыдущей нашей системе власти? Никто не может представить", – заявил спикер.

"Мы пошли на очень большой шаг самоочищения. Но в том должна быть наша моральная сила, а не основания для самоунижения здесь в зале. И это должны мы понять все вместе", – добавил он.

"Нам, коллеги, простите, еще 3 года работать здесь, в этом зале Нам нет иных. На нас большая ответственность – на парламенте воюющей страны. На каждом", – убежден Парубий.

Он призвал: "Давайте прекратим самоуничтожение Украины, потому что во все времена Верховная Рада была той площадкой, которая давала преемственность украинской государственности – и в 1991 году, когда было провозглашено Украинское государство, и в 2004 году, после Оранжевой революции, и в 2014-м – после Революции достоинства".

"Давайте прекратим популизм, давайте станем плечом к плечу, давайте совместно менять страну – и совместно побеждать врага. Он у нас один – он в Кремле", – подчеркнул он.

Алена Рощенко, УП