Депутаты хотят, чтобы Кабмин отменил и себе повышение зарплат

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Вторник, 1 ноября 2016, 12:00

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник предлагает требовать от Кабинета министров отмены июльского постановления о повышении зарплат членам правительства.

Об этом он сказал в Верховной Раде после отмены решения о повышении зарплат народным депутатам.

"Я не хочу даже говорить о постановлении, которое касалось нас, потому что я привлекал внимание к этой проблеме, когда голосовалось постановление в этом зале. Потому что это недопустимая вещь в стране, экономика которой за два года упала на 16% и которая находится в состоянии войны. Слал Богу, эта часть темы закрыта", – сказал Пинзеник.

"Когда мы слышали оценку правительства этого решения, мы услышали: это решение несвоевременно. Я полностью согласен с такой позицией правительства, но своевременно ли было три месяца назад поднимать оклады министрам в 2,5 раза? Что изменилось за 3 месяца?" – добавил он.

"Поэтому я предлагаю парламенту обратиться к правительству и рекомендовать правительству отменить июльское повышение окладов министрам и другим высокопоставленным должностным лицам. Когда стране тяжело, то власти первыми должны показывать пример готовности идти на самопожертвования", – заявил Пинзеник.

Перед тем утром лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство "задним числом", с 1 мая, повысило себе зарплаты в 2-2,5 раза.

После выступления Пинзеника Тимошенко поддержала:

"Фракция "Батькивщины", безусловно, будет голосовать за то, чтобы включить это постановление – обязательство Кабинета министров, требование от них отменить постановление от 27 июля 2016 года №493 – (то есть) об отмене повышения президенту, (премьеру) Гройсману, всем министрам в 2,5 раза заработной платы".

"Но в то же время они сделали это задним числом. Они приняли постановление 27 июля, по 100 тысяч гривен в месяц заработную плату, а ввели ее в действие 1 мая", – подчеркнула она.

"И потому мы требуем, чтобы не только было требование к Кабинету министров отменить это постановление, но еще и вернуть незаконно уплаченные деньги задним числом. Потому что это вопиющее нарушение закона. И мы просим поставить это на поименное голосование", – заявила Тимошенко.

Позже лидер "Батькивщины" объяснила журналистам в парламенте: "Я ожидаю от Гройсмана отмены этого постановления. Если он этого не сделает, мы внесем постановление в ВР об отмене, чтобы обязать Гройсмана это сделать".

"Кроме того, мы сегодня готовим заявление о преступлении в НАБУ и Генпрокуратуру, чтобы они возбудили уголовное дело, что Гройсман и члены правительства выплатили себе зарплату задним числом", – заявила Тимошенко.

"Например, президенту тайно установили 28 тысяч зарплаты в месяц, кроме того идут многократные надбавки – с ними это достигает 100 тысяч в месяц", – уточнила она.

Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

Темы: зарплаты Кабинет министров Верховная Рада Тимошенко
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович01.11.2016 12:39
Таємна Постанова КМУ Гройсмана 493 від 27 липня 2016року, де заднім числом з 01 травня 2016 року підняли зарплати у КМУ. Разом з доплатами міністри зараз отримують більше 100 тис. гривень ! ГРОЙСМАН ВИКОНУЄ СВОЮ ОБІЦЯНКУ : він показує нам як НЕ ТРЕБА УПРАВЛЯТИ ДЕРЖАВОЮ ! Зарплати чиновникам можуть бути підняті лише після зростання рівня життя всіх громадян України, після зростання макропоказників економіки - лише в такому разі. Рівень життя людей і стан економіки - це єдине мірило ефективності роботи чиновників !
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