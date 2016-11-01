Рада отменила повышение зарплаты депутатов

Верховная Рада отменила повышение заработной платы депутатам.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять соответствующее постановление 5323 "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

За принятие постановления проголосовали 264 депутата.

Таким образом, Верховная Рада внесла изменения в свое предыдущее постановление относительно государственного бюджета и исключила из него пункты 3 и 4, которым повышалась заработная плата народным избранникам.

Как известно, 20 октября Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов, с 1 ноября должны были вырасти зарплаты членов парламента до 25 "минималок", что равняется 36 тыс. 250 гривен.

Соответствующая норма содержалась в пунктах 3 и 4 в принятом постановлении №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

31 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление № 5000-П.

Парубий объяснил, что сделал это, чтобы иметь возможность внести изменения в постановление и отменить пункты о повышении зарплаты депутатам.

Татьяна Кусок, УП