Прокуратура допросит члена НАПК Рябошапко

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Вторник, 1 ноября 2016, 17:35

Прокуратура Киева планирует изучить банковские документы и показания члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В прокуратуре подтвердили, что относительно Рябошапки открыто уголовное производство.

"Уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения бывшим заместителем Министра юстиции Украины Р. Рябошапкой начато на основании обращения Народного депутата Украины И. Винника и внесен в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины", - сообщила она .

"По результатам изучения банковских документов, получение которых планируется, а также показов самого Р. Рябошапки, в уголовном производстве будет принято окончательное решение", - сказала Максимец.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Киева открыла уголовное производство по обращению нардепа Ивана Винника относительно незаконного обогащения Рябошапки.

Тот обвинял Рябошпаку в незаконном получении средств от ПРООН.

Рябошапка пояснил, что действительно получил средства на свой счет от ПРООН, поскольку был экспертом этой организации и работал на нее по контракту.

Украинская правда

Темы: прокуратура декларация НАПК
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