В СБУ пока не говорят, настоящий ли "план Шатун" из писем Суркова

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Пятница, 11 ноября 2016, 08:49
Александр Миридонов, "Коммерсантъ"

В СБУ не сообщают, подтверждена ли идентичность "Плана Шатун", который был среди так называемых "писем Суркова", обнародованных хакерами, однако повторяют, что некоторые документы по Закарпатью совпадают с ранее изъятыми документами.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

В документе отмечается, что СБУ продолжает экспертные исследования документов, "потому разглашение информации об их ходе, а также об исполнителях может повредить следствию".

"Предварительно можем сообщить, что содержание отдельных файлов совпадает с материалами, которые изымались СБУ во время обысков, связанных с расследованием сепаратистских движений в Закарпатье. Обнародованный план по обеспечению федерального статуса Закарпатья и несколько других документов фактически совпадают с документами, изъятыми у одного из организаторов сепаратизма в Закарпатской области", - говорится в ответе.

 

СБУ обещают обнародовать результаты в установленном законом порядке после проведения экспертиз и проверки.

В своем запросе "Украинская правда" просила сообщить, подтверждена ли достоверность "плана Шатун", и анализировались ли другие документы из "почты Суркова", которые были обнародованы.

Как известно, нардеп Антон Геращенко в понедельник после 18 часов запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы план "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 году до марта 2017.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

Но в документах основном речь шла о письмах с указанием адреса его приемной. Единственное письмо по "плану шатун" было направлено на другую электронную почту.

СБУ заявила, что начала проверку.

Темы: СБУ Росcия Путин пропаганда
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