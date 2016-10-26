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Песков: Сурков не пользуется email, кому-то пришлось попотеть

Среда, 26 октября 2016, 14:40

В Кремле заявляют, что помощник президента России Владислав Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

Об этом сказал пресс-секретарь президенат РФ Путина Дмитрий Песков/

Он заявил, что тем, кто выложил в интернет его "переписку", пришлось "изрядно попотеть", составляя "документ". 

"Это не он (Сурков), более того, могу добавить - он не пользуется электронной почтой, поэтому кто-то изрядно попотел, верстая этот "документ", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в администрации президента РФ ознакомились с опубликованной "перепиской Суркова".

На уточняющий вопрос, действительно ли Сурков вообще не пользуется E-mail даже для личной переписки, Песков подтвердил: "Вообще не пользуется".

Отвечая на вопрос об ограничениях использования электронной почтой для сотрудников администрации президента, Песков, в частности, заметил, что "существует закон о государственной тайне, согласно которому мы обязаны следовать очень строго регламентированному режиму при работе со сведениями и информацией, которая составляет государственную тайну и которая относится к той или иной квалификации гостайны".

"Вот это то, что регламентировано, то, что связано с ответственностью вплоть до уголовной, а все остальное никак не регламентируется", - подчеркнул Песков.

Как известно, нардеп Антон Геращенко в понедельник после 18 часов запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунты" с якобы документами из почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Второй документ о якобы плане "Шатун", направленном на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 года до марта 2017.

СБУ заявила, что начала проверку.

ТАССИнтерфакс-Украина

Темы: Путин
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