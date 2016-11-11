ОБСЕ: Боевики не разминируют подходы к КПВВ в Станице Луганской

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Пятница, 11 ноября 2016, 09:38

С подконтрольной Украине стороны моста в Станице Луганской наблюдатели смогли проехать к железнодорожному мосту после того, как командир ВСУ и офицер из СЦКК заявили, что такая поездка является безопасной.

Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Лига.

Офицер из СЦКК сообщил членам патруля миссии об отсутствии прогресса в разведении сил и средств, а также разминировании.

С блокпоста боевиков террористической организации ЛНР, расположенного к югу от моста в Станице Луганской, патруль СММ не смог проследовать в направлении железнодорожного моста из-за минной угрозы.

Боевик на блокпосту сообщил, что работы по разминированию не проводились, а планы по выполнению таких работ отсутствуют.

"По информации, поступившей от представителя РФ при СЦКК, Совместный центр обеспечил согласованное время работы (08:00-18:00) контрольных пунктов въезда-выезда в Станице Луганской", - отметили в ОБСЕ.

10 ноября сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР снова сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской. 

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