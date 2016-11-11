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ОБСЄ: Бойовики не розміновують підходи до КПВВ в Станиці Луганській

П'ятниця, 11 листопада 2016, 08:38

З підконтрольного Україні боку мосту в Станиці Луганській спостерігачі змогли проїхати до залізничного мосту після того, як командир ВСУ і офіцер з СЦКК заявили, що така поїздка є безпечною.

Про це повідомляє прес-служба місії, передає Ліга.

Офіцер з СЦКК повідомив членам патруля місії про відсутність прогресу в розведенні сил і засобів, а також розмінування.

З блокпоста бойовиків терористичної організації ЛНР, розташованого на південь від моста в Станиці Луганській, патруль СММ не зміг пройти в напрямку залізничного моста через мінну загрозу.

Бойовик на блокпосту повідомив, що роботи з розмінування не проводилися, а плани щодо виконання таких робіт відсутні.

"За інформацією, що надійшла від представника РФ при СЦКК, Спільний центр забезпечив узгоджений час роботи (08:00-18:00) контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Станиці Луганській", - відзначили в ОБСЄ.

10 листопада повідомлялося, що бойовики терористичної організації ОРЛО знову зірвали розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

"Українська правда" у Threads

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