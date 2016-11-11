Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакеры из РФ пытались добыть данные о будущей администрации Трампа – СМИ

Пятница, 11 ноября 2016, 14:00

Российская группа хакеров через несколько часов после неожиданной победы Дональда Трампа начала атаки на аналитические центры США.

Как заявили эксперты по сетевой безопасности, таким образом Москва пыталась достать подробности о будущей американской администрации, сообщает Reuters.

Три специализирующихся на кибербезопасности компании сообщили агентству, что отслеживают активизацию адресного фишинга в исполнении команды хакеров Cozy Bear, связанной с российскими властями, которую многие подозревают во взломе аккаунтов Демократической партии перед президентскими выборами в США.

"Возможно, они пытаются получить доступ к определенным целям, чтобы получить больше понимания того, что происходит в Вашингтоне после выборов и в переходный период", – сказал главный исследователь компании AlienVault Жаиме Бласко.

Среди этих целей – Совет по международным отношениям, сказал эксперт по безопасности этого аналитического центра Эдам Сигал. Среди его коллег – бывший американский сенатор и потомок знаменитого богача Джон Дэвисон Рокфеллер IV, а также бывший чиновник Госдепартамента в администрации Рональда Рейгана Эллиот Абрамс.

Агентство отмечает, что представители посольства России в Вашингтоне не были доступны для комментариев и напоминает, что Москва ранее категорически отрицала причастность к атакам хакеров.

Тем временем администрация уходящего президента Барака Обамы решает, как ответить на эту и предполагаемые предыдущие атаки россиян и отвечать ли вообще. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Обамы сказал в четверг, что Белый дом решил принять меры в отношении России после выборов, но пока не определено, какие именно.

Среди вариантов – прокурорское преследование россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, новые экономические санкции в отношении Москвы и ответная кибератака США на Россию, сказал бывший чиновник, попросивший об анонимности.

Официальные лица Белого дома высказывали опасения, что возмездие перед выборами повлечет со стороны России масштабную кибератаку на США, способную вызвать перебои в работе банковской системы, электросетей и интернет-провайдеров. Однако они считают, что после выборов США нужно показать, что страна способна ответить на кибератаки, за которыми стоит другое государство, сказал бывший чиновник.

Трамп говорил, что не возлагает на Россию ответственность за действия хакеров, напоминает агентство.

ФБР отказалось от комментариев.

Адресный фишинг базируется на том, что получатель адресованного ему лично электронного письма, скорее всего, кликнет на вредоносную ссылку или откроет зараженное вложение, если решит, что это известный ему отправитель или заинтересуется темой.

Некоторые из таких имейлов выглядели отправленными из Гарвардского университета с темой письма "Почему сфальсифицированы американские выборы?", сообщила базирующаяся в Вашингтоне фирма кибербезопасности Volexity.

Темы: РосcияСШАхакерыТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: