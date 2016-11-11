Суд признал виновным экс-мэра Запорожья

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Пятница, 11 ноября 2016, 18:52

Орджоникидзевский райсуд Запорожья признал виновным экс-мэра города Александра Сина в грубом нарушении трудового законодательства в отношении 19 главных врачей запорожских больниц.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Син обвинялся в неправомерном продлении контрактов с руководителями медучреждений города на 3 месяца, вместо 3 лет, установленных законодательством.

В ходе судебного разбирательства, истцы отмечали, что таким образом Син "пытался получить рычаг влияния" на них в начале мэрской избирательной кампании 2015 года.

Вместе с тем, в последнем слове экс-мэр Запорожья заявил, что не считает себя виновным, назвав открытое против него уголовное дело политическим заказом.

Орджоникидзевский райсуд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Украины, запретив ему занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на срок 2 года.

Также, суд обязал Сина оплатить судебные издержки в размере 2 тыс. 304 грн.

Как отметила судья Анастасия Шалагинова, Орджоникидзевский райсуд решил не применять к Сину штраф и исправительные работы, поскольку он является безработным опекуном малолетнего ребенка.

Сам Син по окончании судебного заседания, подчеркнул, что намерен подавать апелляцию.

"Я не имел целью нарушить трудовое законодательство и нарушить чьи-либо права и продолжаю относиться к данной ситуации как к юридическому спору, и буду в апелляционной инстанции оспаривать это решение", - заказал он журналистам вы зале суда.

Он также сообщил, что не огорчен решением суда, запретившим ему занимать руководящие должности, поскольку больше не хочет их занимать.

Темы: Запорожье суд
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