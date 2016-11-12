Обама попытается успокоить мировых лидеров после победы Трампа

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Суббота, 12 ноября 2016, 03:52

Действующий президент США Барак Обама во время последнего международного турне на этом посту попытается успокоить мировых лидеров, обеспокоенных победой на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа.

Об этом сообщил в пятницу в Вашингтоне заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Родс, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что, куда бы мы ни поехали, главной темой каждый раз будут выборы (в США. - Ред.)", - Отметил Родс.

Ожидается, что действующий президент США встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии во время визита в Берлин, посетит Грецию, а также проведет двустороннюю встречу с лидером Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского региона в Лиме, ​​Перу.

Этой поездкой в ​​Белом доме хотят подчеркнуть, что Америка всегда сохраняла союзничество с Европой, Японией и Южной Кореей.

"Есть определенные вещи, которые мы пережили в течение многих десятилетий", - отметил Родс, добавив, что новая администрация сама будет определяться со своими приоритетами.

Темы: Обама Трамп США
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