Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДержНС перейшли на посилений режим роботи в очікуванні негоди

Субота, 12 листопада 2016, 08:54

Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим несення служби через прогнозоване погіршення погодних умов в Україні 13 листопада.

Про це заявив глава ДержНС Микола Чечоткін на засіданні міжвідомчого оперативного штабу держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За його словами, 7 тисяч рятувальників та 2 тис. одиниць техніки переведено на посилений режим несення служби на період ускладнення погодних умов. 

Чечоткін зазначив, що усі регіони сповіщено про різку зміну погодних умов.

"У режимі підвищеної готовності перебувають рятувальники і техніка для оперативного реагування на всі надзвичайні ситуації і події, які можуть виникнути в результаті сильних снігопадів, хуртовин, поривів вітру. На гірських перевалах підготовлено техніку ДержНС високої прохідності, здійснюється інформування громадян про ускладнення погодних умов", - зазначив він. 

За даними ДержНС, 13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі; в Україні посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.

По Києву 13 листопада очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Інтерфакс-Україна 

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: