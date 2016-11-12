На Донетчине предприниматель зарабатывал на распространении роспропаганды

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Суббота, 12 ноября 2016, 11:48

В Бахмуте Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя, который устанавливал спутниковое оборудование с возможностью просмотра российских пропагандистских каналов.

Об этом 12 ноября сообщили в СБУ.

"Правоохранители установили, что главный офис и телекоммуникационное оборудование коммерсантов расположены в оккупированной террористами Горловке. Получив заказ, подозреваемый устанавливал клиентам в подконтрольных украинской власти районах спутниковое оборудование, "прошитое" для просмотра российских каналов. Стоимость подключения составляла 3 тыс. гривен, часть денег злоумышленник пересылал руководству т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы совместно с полицией задержали дельца при монтаже оборудования в одной из кофеен Бахмута.

"На территории Бахмутского района через спутниковое оборудование трансляцию пропагандистских каналов получают более 5 тыс. потребителей, в том числе публичные заведения. СБУ совместно с другими правоохранительными и госорганами начала комплекс мероприятий по отключению у пользователей запрещенного российского ТВ-контента", - сообщили в Службе безопасности .

По факту начато уголовное производство по ст. 361 УК, ведется следствие.

 
Фото - СБУ 
 

Украинская правда

Темы: пропаганда Росcия Донбасс СБУ
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