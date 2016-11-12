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На Донеччині підприємець заробляв на поширенні російської ТБ-пропаганди

Субота, 12 листопада 2016, 10:48

У Бахмуті на Донеччині Служба безпеки України викрила підприємця, який встановлював супутникове обладнання з можливістю перегляду російських пропагандистських каналів.

Про це 12 листопада повідомили у СБУ.

"Правоохоронці встановили, що головний офіс та телекомунікаційне обладнання комерсантів розташоване у тимчасово окупованій терористами Горлівці. Отримавши замовлення, чоловік встановлював клієнтам у підконтрольних українській владі районах супутникове обладнання, "прошите" для перегляду російських каналів. Вартість підключення становила 3 тисячі гривень, частину грошей зловмисник пересилав керівництву до т.зв. "ДНР"", - йдеться у повідомленні. 

Співробітники спецслужби спільно з поліцією затримали ділка під час монтажу обладнання в одній з кав’ярень Бахмута.

"На території Бахмутського району через супутникове обладнання трансляцію пропагандистських каналів отримують понад 5 тисяч споживачів, у тому числі публічні заклади. СБУ спільно з іншими правоохоронними та державними органами розпочала комплекс заходів з відключення у користувачів забороненого російського ТБ-контенту", - повідомили у Службі безпеки. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 361 КК, триває досудове слідство.

 
Фото - СБУ 
 

Українська правда 

Теми: пропагандаРосіяДонбасСБУ
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