Трамп рассказал о планах в отношении Путина и Асада

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Суббота, 12 ноября 2016, 12:59

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в интервью изданию The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он получил "прекрасное" письмо от Путина и добавил, что телефонный звонок между ними планируется в ближайшее время.

Говоря о конфликте в Сирии и дальнейшие шаги США в направлении ее решения, Трамп отметил, что Штатам стоит "заострить внимание на борьбе с "Исламским государством", а не на вытеснении сирийского президента Башара аль-Асада".

"Мое отношение было таким: вы сражаетесь с Сирией, Сирия борется с ИГИЛ,  и вы должны избавиться от ИГИЛ. (Действия) РФ в настоящее время полностью совпадает с (действиями) Сирией. Теперь есть Иран, который становится мощным, из-за нас, который соединяется с Сирией. ... Мы поддерживаем повстанцев против Сирии, и не имеем ни малейшего понятия, кто эти люди", - заявил Трамп.

Он добавил, что если США нападает на Асада, "в конечном итоге мы боремся с РФ, боремся с Сирией".

Темы: Трамп Росcия Сирия Путин
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk12.11.2016 13:39
Росія зараз буде зі шкіри лізти щоб подружитись з Трампом. Але впевнений, що з цього нічого не вийде. Згадаймо як недавно вони плекали великі надії на дружбу з Францією, потім, після взаємних матів, знову почали готуватися до дружби з Туреччиною. Але з того вийшов пшик. З Росією неможливо дружити по тії простій причині, що вона завжди хоче бути у дружбі старшою.
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