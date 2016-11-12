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Трамп рассказал о планах в отношении Путина и Асада

Суббота, 12 ноября 2016, 11:59
Трамп рассказал о планах в отношении Путина и Асада

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сообщил в интервью изданию The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он получил "прекрасное" письмо от Путина и добавил, что телефонный звонок между ними планируется в ближайшее время.

Говоря о конфликте в Сирии и дальнейшие шаги США в направлении ее решения, Трамп отметил, что Штатам стоит "заострить внимание на борьбе с "Исламским государством", а не на вытеснении сирийского президента Башара аль-Асада".

"Мое отношение было таким: вы сражаетесь с Сирией, Сирия борется с ИГИЛ,  и вы должны избавиться от ИГИЛ. (Действия) РФ в настоящее время полностью совпадает с (действиями) Сирией. Теперь есть Иран, который становится мощным, из-за нас, который соединяется с Сирией. ... Мы поддерживаем повстанцев против Сирии, и не имеем ни малейшего понятия, кто эти люди", - заявил Трамп.

Он добавил, что если США нападает на Асада, "в конечном итоге мы боремся с РФ, боремся с Сирией".

Темы: ТрампРосcияСирияПутин
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