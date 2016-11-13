СБУ за добу вилучила в АТО нелегальні товари на 600 тис гривень

Співробітники СБУ протягом доби вилучили в районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари майже шістсот тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки.

"Під час огляду автотранспорту на блокпостах у Донецькій області правоохоронці виявили чотири машини, водії яких намагалися без відповідних документів ввезти вантажі на тимчасово окуповані терористами території", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у нелегальних перевізників було вилучено обладнання для комп'ютерних мереж, сигарети, автозапчастини та будівельні матеріали.

Ведуться відповідні процесуальні дії.