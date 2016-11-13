АТО: Боевики били 64 раза, применяли тяжелую артиллерию

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 07:14

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 64 раза обстреляли позиции украинских сил, применив артиллерию и гранатометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Луганском направлении было 15 обстрелов, на Донецком - 6, на Мариупольском – 43.

На Мариупольском направлении украинские позиции дважды были обстреляны боевиками из 152 миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкино. Из 122 миллиметровых артиллерийских установок они били по Талаковке.

Из минометов различных калибров террористы стреляли по Широкино, Водяному, Талаковке, Красногоровке, Богдановке. Из гранатометов различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Позиции сил АТО в районе Широкино и Павлополя обстрелял снайпер.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Новозвановке и Троицкому. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Валуйскому, Малиновому, Новоалександровке и Троицкому.

На Донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии сепаратисты обстреляли Тоненькое. Из минометов различных калибров - Авдеевку. 

Темы: АТО
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IP: 86.102.21.---Hakan Karzai13.11.2016 08:34
Чому терористи - хіба вони прийшли бомбити Київ? Звідки зведення з фронту? Ця звичайна ремарка Газети "розвідка" просто смішна)))
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