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АТО: Бойовики били 64 рази, застосовували важку артилерію

Неділя, 13 листопада 2016, 06:14
АТО: Бойовики били 64 рази, застосовували важку артилерію

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 64 рази обстріляли позиції українських сил, застосувавши артилерію і гранатомети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку було 15 обстрілів, на Донецькому - 6, на Маріупольському - 43.

На Маріупольському напрямку українські позиції двічі були обстріляні бойовиками з 152 міліметрової артилерії в районі Мар'їнки і Широкиного. З 122 міліметрових артилерійських установок вони били по Талаківці.

З мінометів різних калібрів терористи стріляли по Широкиному, Водяному, Талаківці, Красногорівці, Богданівці. З гранатометів різних типів, озброєння БМП і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлопілю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Позиції сил АТО в районі Широкиного і Павлопіля також обстріляв снайпер.

На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Новозванівці і Троїцькому. З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському, Новозванівці, Валуйському, Малиновому, Новоолександрівці і Троїцькому.

На Донецькому напрямку з 122 міліметрової артилерії сепаратисти обстріляли Тоненьке. З мінометів різних калібрів - Авдіївку.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТО
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