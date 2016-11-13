В штате Индиана в ходе протестов против Трампа ранены полицейские
В американском городе Индианаполис (штат Индиана) около 500 человек приняли участие в протестах против избрания Дональда Трампа президентом США.
Об этом сообщает телеканал FOX59.
Сначала акция была мирной. Однако затем протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки.
В результате двое полицейских получили ранения. Сообщается, что их травмы незначительные.
Сотрудники правоохранительных органов применили перцовые спреи, чтобы разогнать толпу.
Семь протестующих были задержаны.
Напомним, тысячи американцев приняли участие в акциях протеста в связи с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США. Акции протеста охватили Калифорнию, Орегон, Иллинойс, Вашингтон, Нью-Йорк и Техас
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