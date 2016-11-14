Климкин: МИД готовит встречу Порошенко с Трампом

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Понедельник, 14 ноября 2016, 05:53

Украина готова к сотрудничеству с избранным президентом США Дональдом Трампом и его республиканской администрацией.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью ТСН, пишет DT.ua.

При этом украинские политики и дипломаты и в дальнейшем будут поддерживать активные контакты с представителями Демократической партии в Сенате и Палате представителей.

"Основной акцент будет на установление действенных связей с командой Трампа, но это не значит, что мы прекратим все связи с демократами. Нам нужна эффективная двухпартийная поддержка", - заявил Климкин.

Климкин также выразил уверенность, что Запад будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Сами мы точно не останемся, потому что в цивилизованном и трансатлантическом сообществе есть понимание, что такое Россия", - подчеркнул дипломат.

Министр также рассказал о работе внешнеполитического ведомства над подготовкой встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

"Сейчас будем обсуждать с командой Трампа, состоится встреча с президентом до вступления в должность, или после", - сообщил он.

Как сообщалось, президент Порошенко может осуществить визит в США в феврале 2017 года.

Темы: МИД Климкин Порошенко Трамп
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