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На Банковій розповіли, коли Порошенко може відвідати США

Четвер, 10 листопада 2016, 13:39

Президент Петро Порошенко в лютому 2017 року може відвідати з візитом США.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації глави держави Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".

"Розраховуємо, що в лютому президент України здійснить візит до США", – сказав Єлісєєв.

Заступник глави АП підкреслив, що глава української держави не робив преференцій під час виборчої кампанії в США ні Хіларі Клінтон, ні Дональду Трампу.

"У своїх виступах і промовах президент України завжди підкреслював, що ми розраховуємо на двопартійну підтримку з боку США: як з боку демократів, так і республіканців", – сказав Єлісєєв.

Він додав, що українська сторона буде налагоджувати діалог з новим американським керівництвом

"Вже перші сигнали передано Вашингтону, зокрема, президент України Петро Порошенко запросив Дональда Трампа відвідати Україну", – сказав він.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виборах 8 листопада набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Інавгурація Трампа має відбутися вже в січні 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПорошенковибори
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