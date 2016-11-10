На Банковій розповіли, коли Порошенко може відвідати США
Президент Петро Порошенко в лютому 2017 року може відвідати з візитом США.
Про це повідомив заступник голови Адміністрації глави держави Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".
"Розраховуємо, що в лютому президент України здійснить візит до США", – сказав Єлісєєв.
Заступник глави АП підкреслив, що глава української держави не робив преференцій під час виборчої кампанії в США ні Хіларі Клінтон, ні Дональду Трампу.
"У своїх виступах і промовах президент України завжди підкреслював, що ми розраховуємо на двопартійну підтримку з боку США: як з боку демократів, так і республіканців", – сказав Єлісєєв.
Він додав, що українська сторона буде налагоджувати діалог з новим американським керівництвом
"Вже перші сигнали передано Вашингтону, зокрема, президент України Петро Порошенко запросив Дональда Трампа відвідати Україну", – сказав він.
Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виборах 8 листопада набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.
Інавгурація Трампа має відбутися вже в січні 2017 року.