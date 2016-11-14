В Польше открещиваются от тех, кто сжег украинский флаг

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Понедельник, 14 ноября 2016, 07:06

Ответственность за сожжение украинского флага во время "Марша Независимости" в прошлую пятницу в Варшаве должны нести его организаторы.

Об этом в комментарии телеканалу tvn24 заявили представители канцелярии президента Польши и правительства РП, сообщает Укринформ.

"Это не польское государство организовало этот марш, это не польское государство действовало несоответствующим образом, а лишь небольшая группа", – заявил советник президента Польши Павел Муха, отметив, что не нужно ставить знака равенства между всеми манифестантами.

Заместитель министра национальной обороны РП Бартош Ковнацкий отметил, что марш "не был официальным государственным мероприятием", которое поддерживало правительство.

В то же время, представители польской оппозиции отмечают, что злоумышленники обязательно должны быть наказаны.

Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Гражданской платформы" Славомир Нойман подчеркнул, что независимость Украины в национальных интересах Польши и "если какой-то идиот делает такие поступки, то должен быть наказан".

Комитет защиты демократии Польши (KOD), который также в оппозиции к польской власти, в воскресенье в письме временного поверенного Украины в Польше Василия Зварыча однозначно осудил сожжение украинского флага в Варшаве.

"Сожжение украинского флага во время "Марша Независимости", организованного националистическими организациями в Польше, тем больнее и возмутительнее, что оскорблен символ страны, которая нам особенно близка. Независимая, сильная и демократическая Украина, а также близкие контакты, которые связывают наши страны, является лучшей гарантией суверенитета и безопасности Польши",- говорится в заявлении KOD.

Напомним, радикально настроенные молодчики с закрытыми лицами во время "Марша независимости" в Варшаве на 98-ю годовщину независимости Польши сожгли флаг Украины. В связи с этим посольство Украины в Польше готовит официальную ноту в МИД Польши по поводу этого инцидента и ожидает от польской стороны реакции на него и наказания злоумышленников.

Темы: Польша
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