Деканоидзе объявила об отставке: Я не хотела выносить сор из избы

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Понедельник, 14 ноября 2016, 15:30
Юлия Кочетова

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции, 14 ноября.  

"Моя функция выполнена, и я заявляю о своей отставке", - сказала Деканоидзе.

Она заявила, что за время ее деятельности на этом посту была проведена переаттестация, открыта новая структура внутренней безопасности по контролю над полицией, появилось управление по защите прав человека.

"Но самым большим достижением стало то, что мне удалось доказать, что полиция может быть порядочной, открытой, с человеческим лицом", - сказала Деканоидзе.

"Ни один полицейский не может сказать, что я отдавала преступные приказы", - заявила она.

По словам Деканоидзе, ей удалось достичь того, что доверие к полиции выросло, а полицейские готовы работать по новым принципам.

"Но хочу быть честной и сказать, что нам не удалось. Нам не удалось избежать потерь и трагедий. Я приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Нам не удалось уничтожить коррупцию полностью", - сказала она.

Она назвала три главные составляющие для независимой полиции: достаточное финансирование, реформа судов. "И последнее – это все еще невмешательство политиков в работу полиции", - заявила она.

"Я не хотела выносить сор из избы. Я хотела бы обратиться ко всем политикам – вы не должны вмешиваться в работу полиции", - сказала Хатия Деканоидзе.

Она добавила, что сейчас идет с рапортом к министру внутренних дел Авакову.

дополняется...

Темы: Деканоидзе полиция
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IP: 212.86.253.---Степан Босий14.11.2016 15:52
Сумно...
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