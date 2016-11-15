США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма

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Вторник, 15 ноября 2016, 00:18

Соединенные штаты Америки ввели санкции в отношении шести "депутатов" Госдумы от аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.          

Санкции были введены против экс-заместителя "председателя правительства" Крыма Руслана Бальбека, а также "депутатов" Константина Бахарева, Дмитрия Белика, Андрея Козенко, Светланы Савченко, Павла Шперова.

Напомним, 9 ноября в отношении этих шести лиц санкции ввел Евросоюз.

Темы: США санкции
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IP: 109.95.50.---Бууу-га-га15.11.2016 00:38
Шо на ті кримські депутати! Нехай би краще проти наших бариг ввели!
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