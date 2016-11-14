США ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от Крыма

Соединенные штаты Америки ввели санкции в отношении шести "депутатов" Госдумы от аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Санкции были введены против экс-заместителя "председателя правительства" Крыма Руслана Бальбека, а также "депутатов" Константина Бахарева, Дмитрия Белика, Андрея Козенко, Светланы Савченко, Павла Шперова.

Напомним, 9 ноября в отношении этих шести лиц санкции ввел Евросоюз.