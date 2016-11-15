Организаторы митинга решили пока не сопротивляться тарифам

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Вторник, 15 ноября 2016, 00:45

Организаторы решили отложить митинг "Тарифное сопротивление".

Как сообщил бывший член "Партии регионов" и "Оппоблока" Евгений Мураев, митинг не состоится 19 ноября, как анонсировалось раньше.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире программы "Свобода слова", Мураев пояснил, что акцию перенесут на несколько недель из-за информации о провокациях, которые могли состояться и якобы привести к введению военного положения.

Как известно, в октябре нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунты" с якобы документамис почты помощника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко уже тогда назвал "документы" достоверными.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Второй документ о нибитоплан "шатун", направленный на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 году до марта 2017.

В СБУ не сообщают, подтверждена ли идентичность "Плана Шатун", который был среди так называемых "писем Суркова", которые были обнародованы хакерами, однако повторяют, что некоторые документы по Закарпатью совпадают с ранее изъятыми документами.

Украинская правда

Темы: акции тарифы
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